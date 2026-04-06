Школьный фестиваль помощи бойцам СВО прошел в Химках

В школе № 8 имени Матвеева в Химках завершился трехдневный благотворительный фестиваль «Союз народов — сила духа Великой страны». Собранные средства и помощь направят российским военнослужащим через волонтеров.

Финальный день фестиваля посвятили благотворительной ярмарке «Кухни народов России». Ученики вместе с родителями приготовили национальные блюда, а гости могли попробовать угощения и внести пожертвования. Все собранные средства передадут на закупку необходимого для бойцов.

В акции приняла участие депутат Государственной думы Ирина Роднина. Вместе со школьниками Егором Руссу и Софьей Сметаниной она передала собранную помощь. Доставкой посылок займутся волонтеры МБУ «Химспас», которые регулярно выезжают в зону СВО.

«Такие инициативы — это не просто школьные проекты, а важная часть работы по воспитанию гражданской ответственности. Здесь формируется понимание, что помощь — это личный вклад каждого», — сказала Ирина Роднина.

Фестиваль завершился концертом. Школьники представили творческие номера, посвященные культуре народов России. На сцене выступила вокально-театральная студия «Драгоценности». Среди гостей были представители Движения общественной поддержки Георгий Шишкин и Алина Шалимова.

Директор школы Ольга Игнатьева отметила, что выбранный формат позволил вовлечь участников через совместную работу и живое общение.

«Мы видим большой отклик. Для нас важно, что дети понимают, зачем это делается и какую реальную помощь они могут оказать. Спасибо всем, кто поддержал эту инициативу», — подчеркнула Ольга Игнатьева.

Фестиваль прошел при поддержке партии Единая Россия в рамках проекта «Историческая память». В течение трех дней школьники знакомились с культурой народов страны через выступления, доклады и практическую работу.

Приезд депутата был запланирован заранее. Накануне директор школы и организатор волонтерского движения «Химспас» Ирина Каика обсудили с парламентариям потребности военнослужащих и пригласили ее на заключительный день фестиваля.