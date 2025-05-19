Школьницу вернули из Украины в Россию при посредничестве Катара

Находившуюся на Украине 17-летнюю школьницу вернули в Россию к матери при посредничестве Катара. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

По ее словам, девочка с родителями и старшей сестрой проживала на Украине. Ее мама уехала в Россию по личным делам, после чего в 2023 году отец с дочерьми перебрался в Одессу.

«К сожалению, в 2024 году папа умер. Девочка жила со старшей сестрой, однако хотела воссоединиться с мамой», — рассказала Львова-Белова.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка добавила, что с момента начала спецоперации с родственниками в России воссоединились 22 ребенка из 15 семей. Также 101 ребенок из 81 семьи воссоединился с родными на Украине и в третьих странах.

В сентябре 2024 года Россия передала Украине девять детей возрастом от 12 до 17 лет для воссоединения с семьями.