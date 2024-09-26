Россия передала Украине девять детей для воссоединения с семьей

В посольстве Катара в Москве состоялась церемония передачи девяти детей из России на Украину для воссоединения с их семьями. Об этом сообщил РБК.
В мероприятии приняли участие посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.
Переданным Украине детям от 12 до 17 лет. Одного ребенка сопровождал совершеннолетний брат.
Львова-Белова отметила, что большинство детей оставались в России у близких родственников. Одна из девочек осталась у бабушки в Крыму, но захотела вернуться к матери в Киев.
Ранее Украина вернула четверых детей своим родителям в России. Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова сообщила, что по поручению президента Владимира Путина удалось воссоединить 13 российских детей с восемью семьями .
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