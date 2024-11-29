Школьников в Ногинске научили плести маскировочные сети

Школьникам округа провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Воспитанники Центра образования для детей и взрослых встретились с волонтерской группой «Богородские берегини».

Руководитель группы активистов Валентина Юрьевна Лобачева рассказала школьникам о том, какую помощь оказывают неравнодушные жители бойцам в зоне СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети и накидки, нашлемники для снайперов и изделия для орудий и автоматов, шьют белье и плащ-палатки. К каждой посылке прикладывают письма и детские рисунки, чтобы солдаты могли почувствовать заботу и тепло дома.

Ребята попробовали свои силы в плетении сетей, написали «Письмо солдату», побывали на экспозиции «Помни о прошлом. Верь в будущее».

Инициативная группа «Богородские берегини» действует с января 2023 года. У многих из волонтеров друзья, близкие отправились в зону СВО, кто-то не вернулся живым. Поэтому поддержка бойцов для них очень важна — это часть их жизни.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.

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