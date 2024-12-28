Школьники в Ногинске сплели маскировочные сети для участников СВО

Педагоги и воспитанники Центра образования для детей и взрослых в Ногинске приняли участие в плетении маскировочных сетей. Материалы и раму предоставили члены волонтерской группы «Богородские Берегини».

Оказание всесторонней поддержки участникам специальной военной операции не прекращается ни на один день. Школьники и преопдаватели Центра образования для детей и взрослых города Ногинска приняли участие в очень хорошем деле — они сплели маскировочную сеть. Материалы и раму для изготовления сети предоставили члены волонтерской группы «Богородские Берегини», руководитель Валентина Лобачева.

Техника плетения маскировочной сети несложная, но трудоемкая. Как говорят сами ребята, для них в радость хоть как-то помочь бойцам на передовой. В каждую ячейку сети вплетается частичка доброты и любви, поэтому такая защита надежней любой брони.

В ближайшее время изготовленные сети передадут бойцам СВО. Ребята и волонтеры также отправили новогодние поздравления, рисунки и куклы «Рождественский ангел».

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.