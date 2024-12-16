Школьники в Балашихе изготовили окопные свечи для участников СВО

В Центре объединения гражданских инициатив «Единые», который работает на базе Общественной приемной балашихинского отделения «Единой России», состоялся мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Педагог школы № 1 Любовь Алексеева обратилась с просьбой организовать мероприятие для детей, которые хотели сделать подарок участникам специальной военной операции перед новогодними праздниками.

Партийцы откликнулись на запрос и провели мастер-класс, где ученики смогли собственными руками создать окопные свечи для солдат.

«Это не просто мастер-класс, это вклад в общее дело, это поддержка тех, кто сейчас защищает нашу страну. Каждая изготовленная вами свеча — это символ тепла, надежды и поддержки для наших солдат», — отметила заместитель исполнительного секретаря партии «Единая Россия» Ирина Митюрина.

Созданные школьниками окопные свечи будут отправлены в зону СВО в ближайшее время.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.