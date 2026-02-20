Школьники из Зарайска изготовили талисманы для бойцов СВО

В стенах Центра детского творчества в преддверии 23 февраля состоялся мастер-класс по изготовлению сувениров-талисманов для участников специальной военной операции. Мероприятие было организовано в рамках всероссийского проекта «Тепло для героя».

Под руководством педагогов Анастасии Князевой и Светланы Алешиной участники трудились над созданием фигурок медведей. Выбор образа был неслучайным: в народном представлении русский медведь — это символ мудрости, стойкости и силы духа.

«Медведь — это исконный защитник, который всегда стоит на страже своего дома, своей территории и своих близких. Именно этот посыл — „мы под надежной защитой, и мы верим в вашу силу“ — дети вложили в свои работы», — отметили педагоги Центра.

Поддержать юных мастеров пришли депутаты Совета депутатов округа Михаил Редкин и Елена Авдеева. Гости не только понаблюдали за процессом, но и пообщались с детьми о значении праздника. Депутаты поблагодарили ребят за их искренность и труд, подчеркнув, что подобные инициативы воспитывают в подрастающем поколении истинный патриотизм. В ближайшие дни вся партия оберегов будет передана волонтерам для отправки на передовую.