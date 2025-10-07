Школьники из Мытищ передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Школьники из лицея № 34 в Мытищах и специалисты волонтерского школьного движения «Добрые сердца» собрали адресную гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции. Ребята передали волонтерам фонда «Твори добро» 12 коробок для последующей отправки на фронт.

В течение двух недель школьники собирали все необходимые вещи, которые приносили учащиеся и их родители. Как отметила учитель географии лицея № 34 и руководитель волонтерского движения «Добрые сердца» Ирина Летуновская, каждый, кто имеет в своем сердце хоть частичку добра, всегда может найти и время, и возможность поделиться своим теплом с другими, для этого не требуется много времени.

«Благодарим всех неравнодушных за участие в сборе необходимых вещей», — добавила педагог.

Напомним, что в городском округе Мытищи работают пункты сбора гуманитарной помощи по следующим адресам: в штабе фонда «От сердца к сердцу» в доме № 27 на Юбилейной улице, в многофункциональном центре «Импульс» в доме № 12 на Силикатной улице, в Доме культуры «Яуза» в доме № 2 А по улице Мира, в местном отделении партии «Единая Россия» в доме № 37 на улице Мира, в Ледовом дворце «Арена Мытищи» в доме № 17 на Летной улице и в штабе волонтеров в доме № 9 по улице Мира.