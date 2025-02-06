Школьники из Мытищ написали письма бойцам СВО

В рамках акции «Тепло для Героя» члены партии «Единая Россия» встретились с учащимися школы № 24 городского округа Мытищи. Ребята написали письма военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

С учащимися мытищинской школы встретились исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анжелика Бутенко и местный координатор партийного проекта «Старшее поколение», депутат партии «Единая Россия» Евгений Коваленко. Дети написали письма бойцам специальной военной операции и вложили в каждое послание не только слова поддержки, но и частичку своей души.

«Важность таких акций в воспитании патриотизма среди молодежи и необходимости поддерживать моральный дух военнослужащих. Письма, написанные школьниками, отправят на фронт в ближайшее время, и каждый боец сможет ощутить ту теплоту и заботу, которую они выражают», — отметил Евгений Коваленко.

В акции «Тепло для Героя» приняли участие не только ученики школы, но и родители, педагоги и все неравнодушные жители округа.