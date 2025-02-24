Школьники из Котельников посетили войсковую часть Нацгвардии в Москве

Накануне Дня защитника Отечества школьники и педагоги Котельниковской школы № 2 побывали в восковой части 236-го Минского орденов Кутузова и Александра Невского полка войск Национальной гвардии Российской Федерации в Москве. На экскурсию их пригласил участник специальной военной операции.
Учащиеся увидели, как живут военнослужащие, послушали санинструктора и узнали об основах оказания первой помощи на передовой. Ребятам показали боевое оружие.
Вместе с военнослужащими школьники побывали на праздничном концерте ко Дню защитника Отечества, где в торжественной обстановке передали командиру войсковой части Сергею Рядинскому письма, рисунки и «браслеты выживания» для бригады полка — сейчас она находится в зоне специальной военной операции.
Гости из Котельников посетили также музей при войсковой части.
Встреча экскурсоводов местных школьных музеев прошла в Можайске
Новые парковочные места сделают на Центральной улице в Черноголовке
Подмосковье приняло участие в турнире по боксу в честь 80-летия Победы
Ежегодная велосипедная гонка «Снежные дюны» прошла в Лобне
Детский сад построят в ЖК «Новоград Монино» в Щелкове
Волонтеров из Лыткарина наградили за помощь бойцам СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте