Школьники из Королева встретились с создателями военного фильма

Показ картины-притчи «Светлячки» для учащихся гимназии № 17 прошел в молодежном центре «Космос» в рамках патриотического воспитания. После просмотра ребята пообщались с режиссером и сценаристом Милой Ханзиной и актером Рустамом Мамедли.

Фильм рассказывает о бойце, оказавшемся в критической ситуации на передовой. Путь ему освещают светлячки, которые становятся символом небесных сил или душ предков, оберегающих героя. Картина затрагивает тему настоящей дружбы и самопожертвования, что тронуло юных зрителей до глубины души. Сценарий основан на реальных событиях, которые режиссер услышала от участника специальной военной операции.

Самым запоминающимся стал разговор после фильма: ребята не только задавали вопросы о съемках, но и рассказывали о своих отцах и братьях, которые сейчас выполняют воинский долг и защищают Родину.