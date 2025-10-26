Школьники из Химок написали десятки писем бойцам СВО

Патриотический классный час в поддержку бойцов специальной военной операции провели в школе № 1 городского округа Химки. Защитники отравили ученикам видеообращение, в котором рассказали о себе, о службе, о боевых буднях и ответили на вопросы ребят, которые те отправили накануне мероприятия.

К концу встречи школьники написали бойцам десятки посланий с теплыми словами благодарности и поддержки. Как рассказала директор школы № 1, депутат Галина Болотова, в образовательном заведении учатся дети участников специальной военной операции, некоторые защитники проходят лечение в госпиталях вместе с сослуживцами.

«Стараемся регулярно поддерживать с ними связь. Именно поэтому мы решили ко Дню отца организовать такое мероприятие — написать письма для раненых военных. В ближайшее время их передадут в приемную партии „Единая Россия“ для дальнейшей отправки в медучреждение», — пояснила Галина Болотова.

В городском округе Химки образовательные учреждения регулярно организуют различные патриотические инициативы. Дети, их родители и педагоги принимают участие в сборах гуманитарной помощи, пишут письма бойцам и поддерживают связь с семьями военнослужащих.

«Сегодня особенно важно сохранять историческую правду и передавать ее будущим поколениям. Именно поэтому наряду с уроками истории необходимо уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева напомнила, что в Химках уже более двух лет реализуют общественно-патриотическую программу «Успех V единстве поколений». Для жителей муниципалитета проводят лекции, мастер-классы, спортивные соревнования, встречи с ветеранами, концерты и многое другое. Все эти активности помогают сформировать у молодежи чувство патриотизма и гордости за страну.