Школьники из ЕАО на летних каникулах сплели маскировочные сети для бойцов СВО

Школьники из села Амурзет Октябрьского района ЕАО активно участвуют в волонтерском движении «АмурZетские девчата». Даже во время каникул они с энтузиазмом плетут маскировочные сети для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Процесс требует терпения и усилий. Сейчас маскировочные сети особенно нужны. Военные используют их, чтобы прятать бойцов, технику и важные объекты.

Каждый, кто участвует в этом деле, искренне верит, что его труд спасает жизни. Дети убеждены, что их усилия приближают победу и помогают защитить тех, кто сражается на передовой. Эти благородные поступки объединяют людей и дают силы для новых свершений в непростые времена.

Бойцам в зоне спецоперации помогают неравнодушные жители всей страны. Подмосковное отделение партии «Единая Россия» с начала СВО отправило на фронт и в новые регионы более 15 тонн гуманитарной помощи. За полгода депутаты передали туда свыше 304 тонн необходимых вещей.