Подмосковные депутаты отправили 300 тонн гуманитарной помощи в зону СВО с января

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» отправило на фронт и в новые регионы более 15,1 тонны гуманитарной помощи с начала СВО. За прошедшие шесть месяцев депутаты передали туда более 304 тонн полезных вещей.

По словам секретаря регионального отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, гуманитарная миссия остается одной из главных задач организации. На фронт и в новые регионы отправляют продукты, лекарства, бытовые вещи, тактическую экипировку и многое другое.

«Каждый ящик, каждая коробка — это отклик на конкретный запрос с передовой, это участие тысяч неравнодушных жителей Подмосковья, волонтеров, депутатов. Люди продолжают приходить в общественные приемные, чтобы внести свой вклад в общее дело», — сказал он.

Партии гуманитарной помощи направляют в прифронтовые населенные пункты. Семьям, ветеранам и пожилым передают детское питание, медикаменты, средства гигиены, одежду.

«Важно, чтобы люди, оказавшиеся в зоне конфликта, не чувствовали себя забытыми — партия делает все возможное, чтобы помочь каждому, кто в этом нуждается», — подчеркнул Брынцалов.

Одну из таких акций провели в Кашире. Там депутаты совместно с волонтерами собрали и отправили на передовую маскировочные сети, письма и поделки детей.

Помощь оказывают также больницам, школам и другим учреждениям. Благодаря этому в Северодонецке планируют открыть специальное пространство для детей на базе больницы, где они смогут отдыхать.

«В Луганской клинической больнице дети уже ни на минуту не покидают уютное место для отдыха. В марте такое же пространство появилось в Донецком перинатальном центре. Теперь — в Северодонецке. Это больше, чем просто помощь — это вклад в человеческое тепло, в психологическое восстановление», — сказал депутат Мособлдумы Олег Гаджиев.

Сбор помощи организовали на базе общественных приемных партии. Присоединиться к нему могут все делающие. Адреса и контакты доступны по ссылке.