Школьники из Дубны написали более 300 писем для бойцов СВО

Ученики всех классов школы № 7 из Дубны поучаствовали в акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они написали письма участникам спецоперации.

Мероприятие провели в школе за неделю до каникул. Участие приняли не только старшеклассники, но и ученики младших классов.

«Все делается для того, чтобы наши дети помнили своих героев и росли на их подвигах», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Письма бойцам СВО ребята пишут уже несколько лет. За три года они успели получить и ответы на них. Их хранят в специальном уголке в классе, где изучают основы безопасности и защиты Родины.

Посылку с письмами уже отправили в зону спецоперации через благотворительный фонд «Батальон». Отметим, что в школе № 7 не только пишут письма, но и с первых дней спецоперации активно собирают гумпомощь.