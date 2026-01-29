Школьники из Балашихи получили награды за поддержку бойцов СВО

Член Балашихинской ассоциации ветеранов специальной военной операции Татьяна Николенко посетила школу № 5. Она поблагодарила учеников за участие в патриотической акции — написании писем бойцам, находящимся в зоне проведения СВО и на лечении в госпиталях.

За самые искренние и трогательные послания школьникам вручили памятные подарки — мягкие игрушки с шевроном воинского подразделения.

В ходе встречи Татьяна Николенко также выразила благодарность учащимся и педагогам за активное участие в сборе гуманитарной помощи для участников спецоперации. Все проявления поддержки, отметила она, имеют большое значение для бойцов и их родственников.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.