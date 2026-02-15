Школьник из Люберец передал заготовки для окопных свечей бойцам СВО

Одиннадцатиклассник Владимир Борисов лично подготовил и доставил 100 банок в благотворительный фонд «Домашний очаг». Каждая из них уже оснащена картонными вставками и полностью готова к изготовлению свечей.

Окопные свечи необходимы бойцам в полевых условиях: они дают свет и тепло, позволяют согревать руки, разогревать пищу и сушить обмундирование. Переданные заготовки ускорят работу волонтеров, которые на месте заливают банки парафином и отправляют готовые изделия на передовую.

Руководитель фонда «Домашний очаг» Марина Исаева отметила, что особенно ценно, когда к помощи подключаются подростки. По ее словам, они включаются в волонтерскую работу по-взрослому и по-настоящему, а такие поступки складываются в большое общее дело.

Фонд приглашает молодежь и всех неравнодушных жителей присоединиться к помощи. Телефон для связи: +7 (905) 527-65-30.