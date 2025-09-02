Школа № 5 в Солнечногорске начнет использовать ИИ-помощников для учителей

Глава Солнечногорска Константин Михальков встретился с коллективом педагогов и родителями учеников школы № 5. На встрече обсудили ключевые направления развития системы образования в муниципалитете.

С нового учебного года школа № 5 примет участие в программе, предусматривающей применение цифрового ассистента для подготовки учебных материалов. Предполагается, что технология позволит ускорить подготовку к занятиям, предоставит дополнительные ресурсы и оптимизирует рабочий процесс.

«В нашем округе работает три тысячи специалистов, и каждому важно уделять внимание и поддержку. Более двух часов общались с педагогами 5-й школы — одной из лучших школ Солнечногорска. Поговорили и о планах, и о проблемах. Часть вопросов я взял на личный контроль, некоторые решили прямо во время встречи», — отметил Константин Михальков.

Также с родителями учащихся обсудили инициативу бойцов СВО о переименовании центральной площади города в память о защитниках Отечества. Идею поддержало большинство присутствующих. В завершение договорились о проведении выездной администрации на базе школы, чтобы определить приоритетные задачи.

В этом году школа № 5 вошла в число лучших образовательных учреждений региона наряду с лицеями № 7 и № 8, а также Тимоновской школой. Это решение было озвучено на ежегодном форуме педагогов Московской области, где учитывались успехи в академической, творческой, спортивной и педагогической деятельности.