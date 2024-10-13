Российские военные уничтожили украинскую разведывательную группу из восьми человек на Харьковском направлении, у одного из боевиков обнаружили шеврон с флагом США. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовом ведомстве.

«На одном из ликвидированных в ходе стрелкового боя боевиков ВСУ находился шеврон с изображением флага США», — сказал он.

В ведомстве отметили, что документов у ликвидированного националиста с шевроном не было. Не исключено, что он был бывшим американским военным и профессиональным наемником.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщал ранее, что численность сформированного западными странами «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» достигла порядка 18 тысяч человек из более чем 85 государств, включая страны постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего представителей Грузии, Франции и Польши.