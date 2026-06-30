Силы ПВО сбили еще шесть беспилотников на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» .

«Системой ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил он.

До этого градоначальник ночью и утром написал о 50 дронах, уничтоженных в Московском регионе.

Утром Минобороны сообщило, что средства ПВО ликвидировали 419 украинских беспилотников над Россией. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.