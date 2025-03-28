Шестерых вернувшихся с Украины курян доставили в больницу

Фото: Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова / Telegram

Глава РКК Савчук заявил о госпитализации шести вывезенных с Украины курян

С Украины в Курскую область вернули 25 местных жителей, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Остальных вернувшихся, по его словам, отправят в Брянск, где окружат заботой и помогут выйти на связь с родными.

«Эта гуманитарная миссия — результат долгой, сложной и кропотливой работы многих людей. За каждой цифрой здесь — чья-то боль, чья-то потеря, но и чья-то надежда, чье-то спасение», — подчеркнул Савчук.

Он поблагодарил МККК, омбудсмена Татьяну Москалькову, Украинский Красный Крест и всех остальных причастных.

Сама Москалькова ранее сообщила, что самым пожилым вернувшимся 85 лет и 92 года. На Украине, по ее словам, остаются 72 жителя Курской области, уполномоченная пообещала продолжить работу, чтобы вернуть их домой.