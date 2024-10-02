Шесть украинских беспилотников уничтожили над Белгородской областью за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 2 октября сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил атаку беспилотников. По его словам, из-за удара FPV-дрона пострадали два жителя села Тишанка. Мужчина получил осколочные ранения спины, а женщина — ранения лица и ног. Пострадавших доставили в районную больницу.

В результате атаки повреждения получила входная группа, кровля и остекление в одном из социальных объектов населенного пункта.

Удар по селу фиксировали и 1 октября. Из-за артиллерийского обстрела пострадал Свято-Никольский храм, мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» и Дом культуры, заявил Гладков.