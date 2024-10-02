Двое жителей белгородского села пострадали во время атаки ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Тишанку FPV-дроном, пострадали два человека

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Украинский FPV-дрон атаковал село Тишанка, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Володин. Двое местных жителей пострадали, их отправили в больницу.

«Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу», — уточнил глава региона.

В результате атаки ВСУ в одном из социальных объектов Тишанки повреждение получила входная группа, кровля и остекление. Власти уточняют последствия ЧП. Утром представители администрации проведут подомовой обход.

Весной украинские военные атаковали Тишанку. Село осталось без света и газа — ВСУ повредили коммуникации.

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