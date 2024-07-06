Шесть пациентов остались в больницах Севастополя после обстрела ВСУ

В больницах Севастополя после атаки украинских боевиков по пляжу 23 июня остаются шесть пострадавших, всех детей уже выписали домой. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В больницах Севастополя на сегодняшнее утро остаются шесть пациентов, всех детей выписали домой», — написал он.

Развожаев напомнил, что после атаки националистов на лечение в ряд московских клиник отправили 22 человека — 10 взрослых и 12 детей.

«Хорошие новости: еще пять человек выписали из клиник в Москве, один пациент в состоянии легкой степени тяжести, 10 — в состоянии средней тяжести», — добавил губернатор.

Ранее Развожаев заявил о введении в Севастополе нового сигнала оповещения об опасности, который называется «Баллистика». У жителей и гостей города при его срабатывании будет всего минута-две, чтобы укрыться в безопасном месте.