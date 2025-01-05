Шесть человек пострадали после атаки беспилотника ВСУ в Харьковской области, в их числе двое детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Глава региона уточнил, что украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль на освобожденной территории Харьковской области.

«В машине находились четыре ребенка и двое взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести», — написал он.

По его словам, пострадавших уже доставили в медицинские учреждения Белгородской области. Российские врачи борются за их жизни.

Ранее колонна украинской бронетехники попыталась расчистить минное заграждение в Курской области, но ее заметил спецназ Рогсвардии и атаковал дронами-камикадзе. Бойцы уничтожили танк и машину разминирования несколькими ударами.