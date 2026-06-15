Шесть человек пострадали при атаках БПЛА в Курской области за сутки

Шесть мирных жителей пострадали в Курской области за сутки в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн .

За это время силы ПВО региона сбили 93 украинских беспилотника. По словам главы области, 96 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам и 27 раз дроны атаковали с помощью взрывных устройств.

Среди раненых: 74-летняя женщина, 42-летний мужчина, 16-летняя девушка и ее 40-летняя мама с закрытой черепно-мозговой травмой, а также мужчины 35 и 58 лет.

«Все раненые, кроме мужчины из села Дурово, госпитализированы в Курскую облбольницу. Желаю скорейшего выздоровления — наши врачи сделают для этого все необходимое», — сообщил Хинштейн.

Также в нескольких населенных пунктах повреждения получили дома, заборы и магазины. Одно из частных жилых зданий в деревне Рыжевка сгорело.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника над российскими регионами.