Шесть человек пострадали при атаках БПЛА в Курской области за сутки
Шесть мирных жителей пострадали в Курской области за сутки в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
За это время силы ПВО региона сбили 93 украинских беспилотника. По словам главы области, 96 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам и 27 раз дроны атаковали с помощью взрывных устройств.
Среди раненых: 74-летняя женщина, 42-летний мужчина, 16-летняя девушка и ее 40-летняя мама с закрытой черепно-мозговой травмой, а также мужчины 35 и 58 лет.
«Все раненые, кроме мужчины из села Дурово, госпитализированы в Курскую облбольницу. Желаю скорейшего выздоровления — наши врачи сделают для этого все необходимое», — сообщил Хинштейн.
Также в нескольких населенных пунктах повреждения получили дома, заборы и магазины. Одно из частных жилых зданий в деревне Рыжевка сгорело.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника над российскими регионами.