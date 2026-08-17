Шесть человек погибли после обстрела ВСУ в белгородском селе Колосково

После атаки ВСУ в Белгородской области погибли шестеро мирных жителей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев в телеграм-канале .

«Киевские террористы обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа. Погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе ребенок», — написал он.

По словам главы региона, раненому ребенку 14 лет. Двоим пострадавшим оказали медицинскую помощь, но ложиться в больницу они отказались. Остальные, в том числе подросток, сейчас в Валуйской ЦРБ.

На месте ЧП повреждения получил автомобиль, также сгорела постройка.

Утром Минобороны сообщило, что средства ПВО в ночь на 17 августа ликвидировали 205 украинских дронов. БПЛА сбили в восьми областях, над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.