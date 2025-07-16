Шеремет повторно обратится в КС для снятия моратория на казнь для террористов

Шеремет: снятие моратория на смертную казнь станет барьером для террористов

Депутат Госдумы Михаил Шеремет повторно направит запрос в Конституционный суд о рассмотрении возможности снятия моратория на смертную казнь для террористов на период проведения СВО. Об этом 360.ru сообщил сам парламентарий.

По его словам, необходимо учитывать растущие угрозы в отношении россиян и территориальной целостности страны, усиление вербовочной деятельности и увеличение числа попыток устроить теракты со стороны противника.

Шеремет отметил, что сейчас тяжесть наказания для террористов несоизмерима с опасностью и масштабом последствий их преступлений.

«Такие радикальные шаги станут для злоумышленников моральным барьером и хорошим посылом, несущим уверенность в неотвратимости справедливого возмездия», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов заявил о необходимости смертной казни украинского лидера Владимира Зеленского.