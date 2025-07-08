Президента Украины Владимира Зеленского нужно судить в Донбассе, отменив при этом мораторий на смертную казнь. Такое заявление сделал ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов в интервью телеведущей 360.ru Регине Ореховой.

«Идеально было бы Зеленского привезти сюда, в Донецке его осудить. И я всегда настаиваю на форме смертной казни. Мало того, что мораторий надо снять немедленно, нам нужно думать, как исполнять приговор. Такие как Зеленский должны вешаться на центральных площадях», — подчеркнул Карнаухов.

Он выразил мнение, что такое наказание даст высокий профилактический эффект.

«Есть математически доказанные исследования, которые обосновывают, что одна смертная казнь предотвращает на территории исполнения приговора более 82 однотипных преступлений», — заключил ведущий.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.