Минобороны Германии запросило еще 3,8 млрд евро на помощь Украине | 360°

Мир 19 мая 2024, 04:13 Минобороны Германии запросило еще 3,8 млрд евро на помощь Украине Bild: Минобороны ФРГ запросило дополнительно 3,8 млрд евро на помощь Украине РИА «Новости»

Читать 360 в

Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные средства на помощь Украине. Речь идет о 3,8 миллиарда евро, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

«Ведомство [министра обороны Бориса] Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине», — написало издание.

Реклама

Запрос на выделение дополнительных средств на помощь Украине представят парламенту на утверждение в июне. Минфин планирует поддержать его.

На Украине потребовали «сотни миллиардов» евро для победы над Россией. Три миллиарда евро с доходов замороженных российских активов в Киеве назвали «ничем».