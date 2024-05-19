Минобороны Германии запросило еще 3,8 млрд евро на помощь Украине | 360°

19 мая 2024, 04:13
Минобороны Германии запросило еще 3,8 млрд евро на помощь Украине
Bild: Минобороны ФРГ запросило дополнительно 3,8 млрд евро на помощь Украине
Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные средства на помощь Украине. Речь идет о 3,8 миллиарда евро, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.
«Ведомство [министра обороны Бориса] Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине», — написало издание.
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Запрос на выделение дополнительных средств на помощь Украине представят парламенту на утверждение в июне. Минфин планирует поддержать его.
На Украине потребовали «сотни миллиардов» евро для победы над Россией. Три миллиарда евро с доходов замороженных российских активов в Киеве назвали «ничем».
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