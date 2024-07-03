«Шайка разбойников». Финский наемник обвинил командиров ВСУ в дилетантизме

Украинские командиры проявляются дилетантизм и жертвуют безопасностью своих подчиненных. Об этом заявил финский наемник Ральф Сирен в интервью Yle .

Иностранец рассказал, что после прибытия на Украину его спросили — хочет ли он отправиться на поле боя. Но военный сомневался, так как его подразделение не казалось ему готовым к боевым действиям. Наемники говорили на разных языках, у них не было опыта работы с украинским оружием.

«Было такое ощущение, что мы скорее шайка разбойников, чем воинская часть. Уж если я поехал воевать, то хочу, чтобы все было как полагается. Я предпочел остаться на базе. Возможно, это было лучшее решение в моей жизни», — заявил Сирен.

Также наемника поразило, что однажды его перебросили на военную базу, которая представляла собой палатки, расставленные в поле. Сирен признался, что посмотрел на руководство «как на идиотов». На опасения ему ответили, что на базе хорошая система ПВО.

«ПВО никогда не срабатывает на все 100%. Самое главное всегда — это разрозненные позиции. Это затрудняет противнику наведение и сбор разведданных о переброске войск», — сказал Сирен.

Наемник пришел к выводу, что командиры ВСУ по большей части — дилетанты.

Ранее стало известно, что российская армия поразила склады ВСУ со снарядами для HIMARS в Запорожской области.