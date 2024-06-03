Бойцов «Ахмата» перебросили в Белгородскую область

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области. Об этом со ссылкой на замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова сообщил ТАСС .

По словам Алаудинова, подразделения уже выполняют задачи, находясь на разных участках по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области.

«Очень даже приятно, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, ведущих к завершению СВО», — подчеркнул он.

Отдельно командир спецназа уточнил, что подразделения выполняют в том числе и штурмовые задачи.

Несколькими днями ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявлял РИА «Новости» о том, что российские войска в Харьковской области наносят удары исключительно по объектам, которые из гражданских превратили в военные.

«Все эти объекты, если вчера еще и были гражданскими, то сегодня туда заселили нацбатальоны. Они, естественно, подлежат денацификации, демилитаризации», — подчеркнул собеседник агентства.