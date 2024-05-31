«Шаг вперед к цели». Зеленский заявил о послании от США, но подробности засекретил

Зеленский назвал послание США по поставкам оружия Украине «шагом вперед»

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал общественности о полученном от Вашингтона послании на тему возможности использовать натовское оружие для ударов по России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я получил это сообщение от моих военных ребят, но я не могу рассказать вам подробности о нем», — сказал украинский лидер.

Он объяснил, что пока оставит в тайне содержимое послания, так как желает посмотреть, «что будет на практике».

«Думаю, что в любом случае это некий шаг вперед к цели, которую нужно было обсудить раньше», — добавил Зеленский.

Ранее он вновь решил отказаться от диалога с Россией. По его словам, переговоры «нереалистичны», а мирное соглашение — «ловушка».

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