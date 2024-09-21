«Шаг к прямой войне». В США испугались распиаренного плана Зеленского

Владимир Зеленский попросит Джо Байдена ввести войска НАТО на запад Украины в рамках своего «плана победы», заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман. По его словам, так украинский лидер хочет вернуть контроль над утраченными территориями.

Фриман отметил, что «волшебный план» Зеленский покажет Байдену в Нью-Йорке.

«Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине <…> Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне», — отметил экс-помощник главы Пентагона.

Он добавил — если Зеленский действительно попросит об этом, это лишь подтвердит его отчаянное положение.

На Западе активно обсуждали вопрос разрешения ВСУ наносить удары вглубь России. Владимир Зеленский уточнил, что не получал добро на это ни от Британии, ни от США.