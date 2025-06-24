Сгоревшую квартиру в Красногорске после атаки БПЛА сняли на видео

В распоряжении 360.ru появились кадры из квартиры в Красногорске, где произошел пожар в результате попадания беспилотника. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

ЧП произошло ночью, 24 июня, на улице Народного ополчения. Беспилотник попал в квартиру на 17-м этаже, вызвав пожар на площади 20 квадратных метров.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. При этом из здания эвакуировали около 100 человек, включая 30 детей, все смогли выйти самостоятельно.

Квартира, которая приняла на себя основной удар, в результате пожара почти полностью выгорела. На кадрах видно, что после тушения от обстановки остались лишь кучи сгоревших вещей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти помогут в восстановлении квартиры. Также он сообщил, что в результате атаки пострадали двое: врачи госпитализировали мужчину с осколочными ранениями конечностей и беременную женщину с сильным стрессом.