Беременная женщина и мужчина пострадали при падении беспилотника на жилой дом в Красногорске

Воробьев: при падении беспилотника в Красногорске пострадали два человека

Житель Красногорска получил осколочные ранения при попадании беспилотника в жилой дом. Также пострадала беременная женщина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

ЧП произошло ночью, 24 июня, на улице Народного ополчения. Беспилотник попал в квартиру на 17-м этаже, вызвав пожар на площади 20 квадратных метров.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. При этом из здания эвакуировали около 100 человек, включая 30 детей, все смогли выйти самостоятельно.

«Пострадавший — 34-летний мужчина получил осколочные ранения руки и ноги», — написал Воробьев.

По словам губернатора, жизни мужчины ничего не угрожает, он находится в больнице.

Также глава региона добавил, что госпитализировали женщину на 29-й неделе беременности, которая остро отреагировала на случившееся.

«Сделаем все необходимое для восстановления сгоревшей квартиры», — добавил Андрей Воробьев, отметив, что для организации помощи на месте работает глава муниципалитета.

По словам губернатора, в этот же день два беспилотника сбили над Волоколамским и Можайским городскими округами, но там обошлось без пострадавших.

Ранее 360.ru опубликовал видеозапись с места происшествия. Из-за пожара частично поврежден фасад и разбились стекла на 16 и 17 этажах.