«Сгорела вся деревня». Курянка потеряла мать из-за зверств ВСУ

Жительница села в Суджанском районе полгода прожила с больной матерью и свекровью в подвале дома после нападения ВСУ на Курскую область. В этих условиях пожилая родственница умерла, ее тело осталось под завалами. О том, как пришлось выживать, курянка рассказала военному следователю. Видео их беседы оказалось в распоряжении 360.ru.

Женщина находилась на оккупированной ВСУ территории до 15 февраля — пряталась в подвале. Вместе с ней были мать и свекровь пожилого возраста.

«Жить нам было очень трудно. <…> Кушали мы то, что было в подвале: заготовки, курочки были свои во дворе. Ну вот, тем мы жили», — заявила собеседница следователя.

Курянок спасли российские военные из 83-й бригады.

«Вывели меня и 85-летнюю свекровь, относились к нам бережно и вели, чтобы и волос не упал с головы. Берегли очень-очень», — рассказала женщина про действия военных.

Долгое нахождение в подвале негативно отразилось на здоровье матери местной жительницы. В январе она умерла. Сейчас дочь пытается смириться с этим, но пережить утрату тяжело. Тело родственницы осталось в подвале, пока нет возможности его похоронить.

Когда украинские боевики зашли в село, стали стрелять по окнам жилых домов. Они беспорядочно накрывали огнем все, что видели.

«У нас полностью сгорела вся деревня. То, что я видела на своей улице, могу сказать, это достоверно — нет ни одного целого ни дома, ни постройки», — призналась курянка.

По ее словам, эвакуироваться из села у жителей не было возможности. Боевики ВСУ предлагали уехать на Украину, а в Россию не пускали.

Она также слышала от знакомых, что украинские военные убивали мирных жителей.

«Со слов известно, что расстреляли у нас 20 человек из 55 оставшихся», — сказала собеседница следователей.

В этих условиях у курянки не было возможности купить лекарства для больной матери. Даже выйти из подвала было нельзя — постоянно летали снаряды и дроны.