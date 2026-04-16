Сформированные по схеме Сырского подразделения ВСУ понесли серьезные потери
Украинские подразделения, сформированные по схеме главкома ВСУ Александра Сырского, потеряли много боевиков. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Он объяснил, что Сырский предложил совмещать в военных формированиях обычных солдат и элитные силы. В результате «разношерстные подразделения» понесли большие потери на участках зоны проведения спецоперации. Ситуация вызвала негодование среди украинских военнослужащих.
«Это тактика и стратегия встречается даже в перемешивании пушечного мяса с украинскими националистами, боевиками и фашистами, которые очень нерадушно отзываются о такой стратегии Сырского», — подчеркнул эксперт.
С помощью новой схемы командование ВСУ попыталось сделать войска более боеспособными, посчитал Марочко.
Ранее ВС России выбили ВСУ из населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области. Минобороны подтвердило, что село освободили бойцы группировки войск «Север».