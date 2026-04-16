Украинские подразделения, сформированные по схеме главкома ВСУ Александра Сырского, потеряли много боевиков. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он объяснил, что Сырский предложил совмещать в военных формированиях обычных солдат и элитные силы. В результате «разношерстные подразделения» понесли большие потери на участках зоны проведения спецоперации. Ситуация вызвала негодование среди украинских военнослужащих.

«Это тактика и стратегия встречается даже в перемешивании пушечного мяса с украинскими националистами, боевиками и фашистами, которые очень нерадушно отзываются о такой стратегии Сырского», — подчеркнул эксперт.

С помощью новой схемы командование ВСУ попыталось сделать войска более боеспособными, посчитал Марочко.

Ранее ВС России выбили ВСУ из населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области. Минобороны подтвердило, что село освободили бойцы группировки войск «Север».