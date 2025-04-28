Путин: Северная Корея помогла России в СВО в соответствии с международным правом

Северокорейские бойцы помогли российским военным отражать вторжение ВСУ в Курской области в полном соответствии с международным правом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской Народной Армии — в полном соответствии с международным правом», — сказал он.

По словам главы государства, армия КНДР действовала согласно духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Речь идет о четвертой статье соглашения, которая предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из сторон, вторая окажет военную помощь.

Путин отметил, что закаленная на поле боя дружба России и Северной Кореи будет успешно развиваться по всем направлениям.

Как заявили в Центральном телеграфном агентстве КНДР, северокорейские бойцы доказали прочные союзнические отношения между странами. Во время сражений они считали «территорию России территорией своей Родины».