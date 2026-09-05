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    Севастополь простился с пиротехниками МЧС, погибшими при разминировании

    Фото: Пресс-служба МЧС

    В Севастополе состоялись похороны пиротехников МЧС, погибших при разминировании после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе».

    Губернатор отметил, что спасатели погибли, выполняя свою главную и очень опасную работу. Они очищали землю от смертоносного железа, защищали город и людей.

    «На их счету были тысячи обезвреженных снарядов и минных полей: и времен Великой Отечественной войны, и современных», — подчеркнул Развожаев.

    Героев посмертно удостоили Орденов Мужества.

    Антон Чудаков, Александр Панчук, Артем Дуплин и Роман Пилипчук погибли 13 августа. Они занимались разминированием, когда одно из средств поражения взорвалось. Четверо из них были пиротехниками, один — охранником.