Севастополь простился с пиротехниками МЧС, погибшими при разминировании

В Севастополе состоялись похороны пиротехников МЧС, погибших при разминировании после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе» .

Губернатор отметил, что спасатели погибли, выполняя свою главную и очень опасную работу. Они очищали землю от смертоносного железа, защищали город и людей.

«На их счету были тысячи обезвреженных снарядов и минных полей: и времен Великой Отечественной войны, и современных», — подчеркнул Развожаев.

Героев посмертно удостоили Орденов Мужества.

Антон Чудаков, Александр Панчук, Артем Дуплин и Роман Пилипчук погибли 13 августа. Они занимались разминированием, когда одно из средств поражения взорвалось. Четверо из них были пиротехниками, один — охранником.