При разминировании боеприпасов ВСУ в Севастополе погибли пять человек

Развожаев: в Севастополе при разминировании боеприпасов ВСУ погибли пятеро

При разминировании украинских боеприпасов после атаки на Севастополь погибли пять человек, четверо из них — пиротехники МЧС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев .

«Наши парни обследовали территорию после атаки ВСУ. Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей», — уточнил он.

Удар на себя приняли пиротехники спецотряда МЧС по Севастополю, также погиб охранник. На счету специалистов, подчеркнул Развожаев, тысячи обезвреженных снарядов как времен Великой Отечественной войны, так и современных.

«Это страшная утрата. У каждого из них остались семьи, друзья, коллеги. Никакие слова сейчас не способны заглушить эту боль», — добавил губернатор.

Он заверил, что семьям погибших окажут необходимую помощь.

В ночь на 13 августа массированная атака на энергетическую инфраструктуру оставила Севастополь без электричества. Подачу электроэнергии стали восстанавливать по временной схеме.