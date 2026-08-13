Севастополь остался без электричества

Массированная атака на энергетическую инфраструктуру привела к отключению электричества в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе» .

«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения», — объявил он.

На городских объектах ввели особый режим. Развожаев сообщил, что специалисты работают над оценкой повреждений и восстановлением электроснабжения. Он призвал жителей экономить заряд телефонов и не перегружать сеть, когда завершится блэкаут.

Ранее Севастополь атаковали украинские беспилотники. В Гагаринском районе горела крыша дома, в Балаклаве — трава.