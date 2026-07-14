Севастополь частично обесточило из-за атаки ВСУ

В результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру часть Севастополя осталась без электроснабжения. Об этом губернатор Михаил Развожаев написал в «Максе» .

«На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности», — уточнил он.

Развожаев призвал горожан не перегружать сеть, экономить заряд телефонов, используя их только для экстренной связи, а также сохранять спокойствие. Губернатор добавил, что украинские боевики пытаются посеять панику среди севастопольцев. Он подчеркнул, что горожане проходили и не такое, поэтому выстоят и сейчас.

Ранее боевики ВСУ атаковали панораму «Оборона Севастополя», почти полностью уничтожив полотно.