Сестры отсудили выплату за гибель отца на СВО у его новой супруги

Барабинский районный суд рассмотрел иск двух сестер, чей отец погиб во время специальной военной операции. Как сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области, сестры просили признать брак их отца недействительным для получения соответствующей выплаты.

В 1987 году родители жительниц Сибири поженились. Однако через несколько лет супруги перестали жить вместе, но не оформили развод, сообщил сайт kp.ru. В 2000 году отец семейства снова вступил в брак, не расторгнув предыдущий.

Согласно законодательству России, запрещено регистрировать брак с человеком, который уже состоит в браке. Суд удовлетворил иск сестер и признал брак, заключенный в 2000 году, недействительным.

Ранее сотрудники автосалона в Свердловской области убедили ветерана СВО и его жену взять кредит на автомобиль, который оказался с дефектами. Теперь семье предстоит выплачивать банку 4,6 миллиона рублей.