Сестра погибшего на СВО бойца «Ахмата» обратилась к Алаудинову

Сестра героически погибшего бойца спецназа «Ахмат» с позывным Кот обратилась к командиру Апти Алаудинову, поблагодарив его и всех сослуживцев брата за оказанную им с бабушкой поддержку. Видеообращение девушки опубликовал телеграм-канал «Индия „Ахмат“ МО РФ» .

Девушка рассказала, что ее брат героически погиб в сентябре 2025 года. С того времени жизнь у них с бабушкой разделилась на «до» и «после». Они провожали брата в зону спецоперации и верили, что он обязательно вернется домой живым и с победой.

По ее словам, боль утраты не утихла, но они гордятся своим героем и продолжают поддерживать российских военных, находящихся на фронте.

Девушка поблагодарила генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, командиров батальона Вахе и группы «Высота», а также боевых товарищей брата за неоценимую поддержку и светлую память о ее брате.

«Спасибо вам за то, что не оставляете нас, за вашу готовность всегда прийти на помощь и подставить плечо нашей семье. Для нас это значит очень многое», — сказала она, пожелав им вернуться домой к своим семьям.

