Алаудинов ответил на призыв Зеленского отправить спецназ за Кадыровым

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров способен продемонстрировать, как нужно отвечать на попытку захвата политических лидеров. Об этом на видео в телеграм-канале заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Генерал-лейтенант предрек провал призыву президента Украины Владимира Зеленского к США отправить в Чечню спецназ «Дельта» для похищения Кадырова по аналогии с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Я думаю, что вряд ли кто-то оттуда улетел бы, это раз», — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» подчеркнул, Кадыров мог преподать урок в случае попытки такой операции, сделав «все как положено».

«Почему-то Зеленскому Рамзан Кадыров так сильно мешает. Рамзан Ахматович это тот человек, который не сдастся никогда, не будет махать вслед вертолетам, которые могут прилететь, а будет биться до конца», — добавил он.

Ранее Кадыров заявил, что просьбы Зеленского похитить его звучат унизительно.