Алаудинов ответил на призыв Зеленского отправить спецназ за Кадыровым
Алаудинов высмеял призыв Зеленского об отправке спецназа «Дельта» за Кадыровым
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров способен продемонстрировать, как нужно отвечать на попытку захвата политических лидеров. Об этом на видео в телеграм-канале заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Генерал-лейтенант предрек провал призыву президента Украины Владимира Зеленского к США отправить в Чечню спецназ «Дельта» для похищения Кадырова по аналогии с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
«Я думаю, что вряд ли кто-то оттуда улетел бы, это раз», — сказал Алаудинов.
Командир «Ахмата» подчеркнул, Кадыров мог преподать урок в случае попытки такой операции, сделав «все как положено».
«Почему-то Зеленскому Рамзан Кадыров так сильно мешает. Рамзан Ахматович это тот человек, который не сдастся никогда, не будет махать вслед вертолетам, которые могут прилететь, а будет биться до конца», — добавил он.
Ранее Кадыров заявил, что просьбы Зеленского похитить его звучат унизительно.