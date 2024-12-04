Сестра нашла участника СВО в монастыре

Житель поселка Парголово вернулся из зоны спецоперации на лечение, а затем пропал. Сестра подняла тревогу и выяснила, что он ушел в монастырь, сообщила «Фонтанка» .

Мужчине 28 лет, он служил на Кураховском направлении. После травмы боец сначала попал в больницу в Белгороде, затем перевелся на лечение в Санкт-Петербург и исчез. Через шесть дней обеспокоенная сестра обратилась в полицию.

Позднее он сам вышел на связь с женщиной и заявил, что ушел в монастырь. Участник СВО попросил семью прекратить поиски и пообещал 4 декабря сходить в отдел полиции.

В Химках другой боец по возвращении из зоны боевых действий решил сделать своей дочери-первокласснице сюрприз. Он пришел к ней на урок. Мужчина отправился добровольцем на службу в 2022 году и не успел застать ее поступление в школу.