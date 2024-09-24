«Встреча была долгожданной». Боец СВО из Химок — о возвращении к родным спустя полгода

Участник СВО из Химок поделился эмоциями от встречи с семьей

Трогательная встреча бойца специальной военной операции с дочерью-первоклассницей произошла в лицее № 12 в Химках. Члены семьи не виделись более полугода. Отец пришел к дочери во время одного из уроков.

Игорь участвует в специальной военной операции с первых дней ее проведения. Мужчина добровольно подписал контракт с Вооруженными силами России в мае 2022 года. Игорь отдавал долг родине на Херсонском и Луганском направлениях, сейчас он служит на Донбассе.

«Когда дочка ходила в детский сад, она часто плакала, что у меня не получается ее забрать. На праздничную линейку 1 сентября я тоже не успел попасть. Поэтому сегодня первым делом пришел за дочерью», — рассказал Игорь.

Когда Игорь вернулся с передовой, решил забрать дочь Ульяну с уроков. Девочка считает отца настоящим героем.

«Я была очень счастлива, когда увидела своего отца. Эта встреча была для меня долгожданной. Сюрприз удался!» — поделилась Ульяна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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