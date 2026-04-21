Серийный убийца Юрий Гриценко погиб в зоне СВО

Серийный убийца Юрий Гриценко, которого называли зеленоградским Чикатило, погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации его источников, мужчина попал под обстрел ВСУ. Тело удалось идентифицировать только недавно.

Гриценко служил в отряде «Шторм Z». По состоянию здоровья его приняли в санитарно-эвакуационный взвод. По предварительным сведениям, погибшего похоронят в ЛНР.

В зону СВО Гриценко отправился добровольно осенью 2023 года, выйдя из колонии по УДО.

На своих жертв уволенный экс-милиционер охотился в Зеленоградском лесопарке. На его счету как минимум пять жертв.

