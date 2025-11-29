Серия взрывов раздалась над Таганрогом, разгорелся пожар

Серия взрывов прогремела в небе над Таганрогом Ростовской области. Город пережил массированную атаку украинских дронов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В ночь на 29 ноября украинские дроны атаковали Ростовскую область. Жители Таганрога сообщили о взрывах в небе, от которых «зазвенели окна и сработали сигнализации у машин». Горожане сообщили о вспышках и звуках мотора, беспилотники летели со стороны Таганрогского залива. По ним сработала противовоздушная система ВС России.

Также о взрывах сообщили жители Каменска-Шахтинского. Очевидцы насчитали всего более 20 взрывов, атака продолжалась более двух часов.

Из-за массированного удара в Таганроге разгорелся пожар на одной из улиц города. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

В Таганроге 27 ноября объявили днем траура по погибшим при атаке дронов в ночь на 25 ноября. Погибли три человека, более 10 пострадали. Повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, социальные объекты, 16 жилых домов